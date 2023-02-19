Райский уголок. В Бердянске загорелась база отдыха, где находился госпиталь россиян — горсовет 19 февраля, 13:52 Укрощение пожара во временно оккупированном Бердянске (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области горит база отдыха Райский уголок, где, вероятно, был госпиталь российских военных.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета города в Facebook, ссылаясь на сообщения местных жителей.

«В социальных сетях бердянцы сообщают, что на Косе (вероятно, база отдыха Райский уголок) большой пожар», — говорится в сообщении.

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По предварительной информации ведомства, именно в этом заведении, которое до войны принадлежало главе РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь.

В местном Telegram-канале сообщают, что оккупанты в своих пропагандистских каналах публикуют информацию, что причина пожара — замыкание.

По информации россиян, загорелся ресторан, котельная и часть гаражей.

«Чего зимой на Косе горит ресторан непонятно? Но можно сказать уверенно, что имущество, которое они не используют в своих целях, они точно тушить не стали бы. Соответственно, этот объект для них очень важен», — подытожили в соцсети.