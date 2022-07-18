Провалил организацию «референдума». В Бердянске уволили мэра-коллаборанта

18 июля, 21:36
Коллаборант Александр Сауленко (Фото:06153.com.ua)

Коллаборант Александр Сауленко (Фото:06153.com.ua)

В Бердянске захватчики уволили главу оккупационной администрации Александра Сауленко. Он не смог организовать подготовку к так называемому референдуму.

Об этом сообщает Sprotyv.

Из-за сопротивления гражданского населения местный коллаборант не смог сформировать команду для налаживания функционирования города.

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Ключевое — провал темпов паспортизации и подготовки к псевдореферендуму. Поэтому, руководителя оккупационной администрации, коллаборанта Александра Сауленко уволили. На его место планируют откомандировать российского управленца.

Видео дня

2 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что назначенный оккупантами «мэр» временно захваченного Бердянска Александр Сауленко был ранее осужден за педофилию.

https://www.youtube.com/watch?v=QlWN5Gc5dQs

Российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области 28 февраля. 21 марта Сауленко объявил, что начинает исполнять обязанности мэра. В своем обращении он использовал нарративы российской пропаганды о «киевской хунте» и «братском народе».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Бердянск Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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