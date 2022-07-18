Провалил организацию «референдума». В Бердянске уволили мэра-коллаборанта 18 июля, 21:36 Коллаборант Александр Сауленко (Фото:06153.com.ua)

В Бердянске захватчики уволили главу оккупационной администрации Александра Сауленко. Он не смог организовать подготовку к так называемому референдуму.

Об этом сообщает Sprotyv.

Из-за сопротивления гражданского населения местный коллаборант не смог сформировать команду для налаживания функционирования города.

Ключевое — провал темпов паспортизации и подготовки к псевдореферендуму. Поэтому, руководителя оккупационной администрации, коллаборанта Александра Сауленко уволили. На его место планируют откомандировать российского управленца.

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2 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что назначенный оккупантами «мэр» временно захваченного Бердянска Александр Сауленко был ранее осужден за педофилию.

Российские оккупанты захватили Бердянск Запорожской области 28 февраля. 21 марта Сауленко объявил, что начинает исполнять обязанности мэра. В своем обращении он использовал нарративы российской пропаганды о «киевской хунте» и «братском народе».



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