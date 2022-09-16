В Бердянске убит замглавы оккупационной администрации и его жена, готовившая псевдореферендум
Обстоятельства ликвидации коллаборантов пока не известны (Фото:Скриншот видео ОПЗЖ)
В пятницу, 16 сентября, во временно подконтрольном РФ Бердянске Запорожской области ликвидировали заместителя главы оккупационной администрации Олега Бойко.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, кроме Бойко, убита и его жена Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.
Каких-либо подробностей уничтожения пособника российских захватчиков на данное время нет.
Напомним, что в оккупированном Луганске сегодня ликвидировали фейкового «генпрокурора ЛНР» Сергея Горенко.
В его кабинете сработало взрывное устройство.
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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