Оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подростка

25 июня, 03:08
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Тигран Оганесян, как утверждают в соцсетях, уничтожил двух оккупантов перед смертью (Фото:Бердянськ сьогодні/Telegram)

Тигран Оганесян, как утверждают в соцсетях, уничтожил двух оккупантов перед смертью (Фото:Бердянськ сьогодні/Telegram)

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве двух украинских граждан в Бердянске.

Рогов заявил о ликвидации двух «проукраинских террористах» вечером 24 июня.

В соцсетях сообщается, что одним из погибших был 16-летний Тигран Оганесян, которого оккупанты похитили еще в сентябре 2022 года.

Видео дня

Также опубликовано, как утверждается, последнее видео, которое подросток записал перед смертью. Сообщается, что Оганесян убил двух оккупантов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Бердянск Война в Украине Война России против Украины

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