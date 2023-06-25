Оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подростка 25 июня, 03:08 Тигран Оганесян, как утверждают в соцсетях, уничтожил двух оккупантов перед смертью (Фото:Бердянськ сьогодні/Telegram)

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве двух украинских граждан в Бердянске.

Рогов заявил о ликвидации двух «проукраинских террористах» вечером 24 июня.

В соцсетях сообщается, что одним из погибших был 16-летний Тигран Оганесян, которого оккупанты похитили еще в сентябре 2022 года.

Видео дня

Также опубликовано, как утверждается, последнее видео, которое подросток записал перед смертью. Сообщается, что Оганесян убил двух оккупантов.