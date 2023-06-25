«Это смерть, пацаны, слава Украине!» Что известно об убийстве 16-летних партизан в оккупированном Бердянске 25 июня, 13:13 16-летний Тигран Оганесян (Фото:Скриншот видео Бердянск Сегодня/Telegram)

Координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова заявила, что в убийстве 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова в Бердянске еще есть много неизвестных обстоятельств.

Об этом она сообщила в Facebook в воскресенье, 25 июня.

Накануне вечером, 24 июня, гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами».

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В соцсетях появилось видео Тиграна. На нем он, с автоматом и в тактических перчатках, говорит: «Двух точно, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!» — вероятно, имея в виду ликвидацию российских оккупантов.

Решетилова рассказала, что украинские правозащитники занималась делом подростков с осени 2022 года, когда так называемые следователи в оккупированном Бердянске похитили Тиграна из дома и пять дней жестоко пытали. Следственный комитет РФ готовил передачу дела в суд, обвиняя юношей в «подготовке диверсии на железной дороге».

В июне 2023-го Европейский парламент принял резолюцию, требуя отпустить подростков с оккупированной территории.

Затем, по словам координатора МИПЧ, обвинения разделили: Никиту хотели обвинить в «краже», а Тиграна — в «диверсии». Несколько дней назад за ними приезжал «следователь» с вооруженным конвоем, но мальчикам удалось сбежать.

В день перед убийством они отметились в оккупационной полиции, а за полчаса до звонка родителям о том, что они убиты, мама Тиграна с ним разговаривала, пишет Решетилова. Тогда юноша «был спокоен», говорил, что гуляют вместе с Никитой и думают, как праздновать день рождения последнего. 25 июня ему должно было исполниться 17 лет.

«Сейчас мы видим много несовпадений в фактах, времени, одежде. Тел ребят родители еще не видели. Зато родных со вчерашнего вечера мучают допросами и обысками. Это дает основания ставить под сомнение основную версию Следкома о нападении на полицейских. По крайней мере родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео — это постановка для того, чтобы убить ребят», — заявила Решетилова.

По ее словам, украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей. МИПЧ сотрудничает с ними, а также проведет собственное детальное расследование обстоятельств убийства 16-летних мальчиков.