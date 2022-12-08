На аэродроме в Бердянске прозвучала серия взрывов — СМИ

8 декабря, 18:02
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По данным СМИ, в районе аэродрома Бердянска прозвучали взрывы (Фото:Запорожская ОВА)

По данным СМИ, в районе аэродрома Бердянска прозвучали взрывы (Фото:Запорожская ОВА)

На авиабазе в захваченном Бердянске Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщила глава военной администрации города Виктория Галицина в комментарии Суспільному в четверг, 8 декабря.

Галицина подтвердила информацию о трех мощных взрывах на авиабазе и еще 15 взрывах меньшей силы. По ее словам, начался масштабный пожар, на место выехали «почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе».

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Мэр Мелитополя Иван Федоров написал в Telegram-канале, что в районе аэропорта Бердянска «громко второй день подряд».

«После неудачного курения вчера [7 декабря] на территорию срочно выехали скорые, а горожане еще час слушали взрывы. А сегодня громкую бавовну в районе аэропорта слышал весь город», — утверждает он.

При этом блогер Сергей Стерненко пишет, что взрывы в районе Бердянского аэродрома были не в четверг, а в среду, 7 декабря.

https://www.youtube.com/embed/LXAQ0iMpZwc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожская область Бердянск Иван Федоров Аэродром Бердянска Взрыв Война России против Украины

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