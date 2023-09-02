В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв 2 сентября, 16:10 В Бердянске виднеется дым после взрыва (Фото:Цаплиенко / Telegram)

Во временно оккупированном Бердянске днем в субботу, 2 сентября, слышали мощный взрыв.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщила начальница Бердянской военной администрации Виктория Галицина.

«Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ», — написала Галицина.

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В сети также появились фото дыма над городом.