В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв
В Бердянске виднеется дым после взрыва (Фото:Цаплиенко / Telegram)
Во временно оккупированном Бердянске днем в субботу, 2 сентября, слышали мощный взрыв.
Об этом со ссылкой на местных жителей сообщила начальница Бердянской военной администрации Виктория Галицина.
«Бердянцы сообщают об очень мощном взрыве, который слышали в каждом уголке города. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба ВСУ», — написала Галицина.
В сети также появились фото дыма над городом.