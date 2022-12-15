В Бердянске партизаны подорвали трансформаторную подстанцию

15 декабря, 06:06
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Бердянск (Фото:Vadim Hmakov/youtube)

Бердянск (Фото:Vadim Hmakov/youtube)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию. В результате этого были обесточены мобилизационные подразделения противника, дислоцирующиеся в микрорайоне Коса.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Для подрыва применялись тротиловые шашки, а сам взрыв прогремел 13 декабря в 19:30, уточняется в сообщении.

«Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и сопротивление ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света», — говорится в публикации.

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На следующий день российские захватчики увеличили количество проверок, но результата в поисках партизан не добились.

В Центре отметили, что такие диверсии осуществляются опытными военными.

«В то же время мы призываем не подготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории», — говорится в сообщении ЦНС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Партизаны Бердянск Война в Украине Война России против Украины

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