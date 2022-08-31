В захваченном Бердянске партизаны подорвали штаб оккупантов
В штабе оккупанты готовились к псевдореферендуму (Фото:РИА Мелитополь)
В захваченном Бердянске Запорожской области в ночь на среду, 31 августа прогремел взрыв.
Как сообщает Telegram-канал Бердянск Сейчас, взрыв произошел в доме по проспекту Восточному, 102 — где размещался главный центр по организации псевдореферендума (ранее в этом офисе размещалась торгово-промышленная палата).
Также горел штаб оккупантов на бульваре Шевченко.
Отмечается, что это была работа украинских партизан.
По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.
Информацию о взрывах подтверждают и СМИ оккупантов.
Ранее стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны подорвали оккупантов, которые приехали посмотреть на пожар на складе.
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