В захваченном Бердянске партизаны подорвали штаб оккупантов 31 августа, 11:19 В штабе оккупанты готовились к псевдореферендуму (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Бердянске Запорожской области в ночь на среду, 31 августа прогремел взрыв.

Как сообщает Telegram-канал Бердянск Сейчас, взрыв произошел в доме по проспекту Восточному, 102 — где размещался главный центр по организации псевдореферендума (ранее в этом офисе размещалась торгово-промышленная палата).

Видео дня

Также горел штаб оккупантов на бульваре Шевченко.

Отмечается, что это была работа украинских партизан.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

Информацию о взрывах подтверждают и СМИ оккупантов.

Ранее стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны подорвали оккупантов, которые приехали посмотреть на пожар на складе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.