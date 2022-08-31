В захваченном Бердянске партизаны подорвали штаб оккупантов

31 августа, 11:19
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В штабе оккупанты готовились к псевдореферендуму (Фото:РИА Мелитополь)

В штабе оккупанты готовились к псевдореферендуму (Фото:РИА Мелитополь)

В захваченном Бердянске Запорожской области в ночь на среду, 31 августа прогремел взрыв.

Как сообщает Telegram-канал Бердянск Сейчас, взрыв произошел в доме по проспекту Восточному, 102 — где размещался главный центр по организации псевдореферендума (ранее в этом офисе размещалась торгово-промышленная палата).

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Также горел штаб оккупантов на бульваре Шевченко.

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Отмечается, что это была работа украинских партизан.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

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Информацию о взрывах подтверждают и СМИ оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/GJMOCruLXOQ

Ранее стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны подорвали оккупантов, которые приехали посмотреть на пожар на складе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Партизаны Бердянск Война России против Украины

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