В Бердянске оккупанты собирают личные данные местных жителей — Запорожская ОВА

3 мая, 06:30
Цей матеріал також доступний українською
Бердянск сейчас захватили российские оккупанты (Фото:Бердянская районная государственная администрация)

Бердянск сейчас захватили российские оккупанты (Фото:Бердянская районная государственная администрация)

В Бердянске Запорожской области захватчики обзванивают местных жителей для уточнения личных данных.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом Запорожская военная администрация сообщает в Telegram.

Жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.

Видео дня

Напомним, во временно оккупированных селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупационные власти требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие — без украинских товаров.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бердянск

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X