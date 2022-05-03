В Бердянске оккупанты собирают личные данные местных жителей — Запорожская ОВА
Бердянск сейчас захватили российские оккупанты (Фото:Бердянская районная государственная администрация)
В Бердянске Запорожской области захватчики обзванивают местных жителей для уточнения личных данных.
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Об этом Запорожская военная администрация сообщает в Telegram.
Жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.
Напомним, во временно оккупированных селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупационные власти требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие — без украинских товаров.
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