В Бердянске оккупанты собирают личные данные местных жителей — Запорожская ОВА 3 мая, 06:30 Цей матеріал також доступний українською Бердянск сейчас захватили российские оккупанты (Фото:Бердянская районная государственная администрация)

В Бердянске Запорожской области захватчики обзванивают местных жителей для уточнения личных данных.

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Об этом Запорожская военная администрация сообщает в Telegram.



Жителей Бердянска предупреждают, что оккупанты обзванивают всех для уточнения личных данных. Бердянцев призывают не отвечать на звонки из незнакомых номеров.

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Напомним, во временно оккупированных селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области оккупационные власти требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие — без украинских товаров.

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