В Бердянске оккупанты пытаются скрыть масштабные потери своих военных — Генштаб

10 июня, 19:54
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются скрыть большие потери своих войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

«Противник продолжает нести большие потери, которые пытается скрыть», — говорится в заметке.

Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области оккупанты закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

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Отмечается, что на территории самого морга отмечено скопление до 10 санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов.

Кроме того, движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается.

В Украине за минувшие сутки уничтожено 890 российских оккупантов. Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют более 214 тысяч военных.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Бердянск Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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