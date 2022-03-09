Во временно захваченном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги 9 марта, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Бердянск накануне оккупации Россией, 27 февраля 2022 года (Фото:Бердянская районная государственная администрация/Facebook)

В Бердянске, временно захваченном российскими войсками, власти врагов обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.

Такие сообщения появляются в местном радио, контролируемом оккупантами. Россияне обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.

Об этом сообщает УП.

Издание также сообщает, что в Мелитополе оккупанты объявляют о начале посевной кампании и о том, что аграрии получат доступ на российский рынок сбыта.



Кроме того, по радио играет русский гимн и подается другая пропагандистская информация.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.