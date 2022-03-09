Во временно захваченном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги

9 марта, 20:46
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Бердянск накануне оккупации Россией, 27 февраля 2022 года (Фото:Бердянская районная государственная администрация/Facebook)

Бердянск накануне оккупации Россией, 27 февраля 2022 года (Фото:Бердянская районная государственная администрация/Facebook)

В Бердянске, временно захваченном российскими войсками, власти врагов обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.

Такие сообщения появляются в местном радио, контролируемом оккупантами. Россияне обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.

Об этом сообщает УП.

Издание также сообщает, что в Мелитополе оккупанты объявляют о начале посевной кампании и о том, что аграрии получат доступ на российский рынок сбыта.

Кроме того, по радио играет русский гимн и подается другая пропагандистская информация.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Мариуполь Бердянск Война России против Украины

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