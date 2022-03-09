Во временно захваченном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги
Бердянск накануне оккупации Россией, 27 февраля 2022 года (Фото:Бердянская районная государственная администрация/Facebook)
В Бердянске, временно захваченном российскими войсками, власти врагов обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.
Такие сообщения появляются в местном радио, контролируемом оккупантами. Россияне обещают местным жителям российские паспорта и списание долгов за коммунальные услуги.
Об этом сообщает УП.
Издание также сообщает, что в Мелитополе оккупанты объявляют о начале посевной кампании и о том, что аграрии получат доступ на российский рынок сбыта.
Кроме того, по радио играет русский гимн и подается другая пропагандистская информация.
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