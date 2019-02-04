В Бердянске новая авария на коллекторе: часть города без воды Сегодня, 04:03 71 Цей матеріал також доступний українською pro.berdyansk.biz Работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно pro.berdyansk.biz

Вечером, 3 февраля, в Бердянске Запорожской области обнаружен новый обвал коллектора, водоснабжение прекратили в нескольких районах города.

Как передает Укринформ, новый провал образовался вечером примерно в 200 метрах от участка, который был поврежден ранее.

По предварительной информации, причиной очередной аварии стало то, что канализационные стоки перестали поступать к временной линии перекачки, которую смонтировали 1 февраля у Святониколаевского храма.

Как сообщает агентство, в понедельник утром, 4 февраля, обещают восстановить подвоз воды.

По данным местных СМИ, водоснабжение прекращено в районе Колония, Коса, центр и Слободка.

Работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно.

Напомним, первая авария на коллекторе произошла 27 января. В течение пяти суток около 80 тысяч населения города оставались без воды и были вынуждены сократить пользование канализацией к минимуму. В части города закрыли школы и детские сады.

Для того, чтобы восстановить водоснабжение, коммунальщики смонтировали временную насосную станцию мощностью 300 кубометров в час. Водоснабжение восстановили в ночь с 1 на 2 февраля.

Однако коммунальщики предупредили о возможности возникновения новых аварий. В Бердянской городском совете говорят, что на ремонт коллектора необходимо более 22 млн грн. Он введен в эксплуатацию в 2001-2002 годах.

В полиции возбудили уголовное дело по статье Служебная халатность, которая привела к масштабной аварии на коллекторе.