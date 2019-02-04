Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Алексей Бондарев
Загадка темной материи и секрет алкоголизма
Фарид Закария
Мы все застряли
Спецтема: Выборы президента Украины

В Бердянске новая авария на коллекторе: часть города без воды

Сегодня, 04:03
71
Цей матеріал також доступний українською

pro.berdyansk.biz

Работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно

Вечером, 3 февраля, в Бердянске Запорожской области обнаружен новый обвал коллектора, водоснабжение прекратили в нескольких районах города.

Как передает Укринформ, новый провал образовался вечером примерно в 200 метрах от участка, который был поврежден ранее.

По предварительной информации, причиной очередной аварии стало то, что канализационные стоки перестали поступать к временной линии перекачки, которую смонтировали 1 февраля у Святониколаевского храма.

Как сообщает агентство, в понедельник утром, 4 февраля, обещают восстановить подвоз воды.

По данным местных СМИ, водоснабжение прекращено в районе Колония, Коса, центр и Слободка.

Работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно.

Напомним, первая авария на коллекторе произошла 27 января. В течение пяти суток около 80 тысяч населения города оставались без воды и были вынуждены сократить пользование канализацией к минимуму. В части города закрыли школы и детские сады.

Для того, чтобы восстановить водоснабжение, коммунальщики смонтировали временную насосную станцию мощностью 300 кубометров в час. Водоснабжение восстановили в ночь с 1 на 2 февраля.

Однако коммунальщики предупредили о возможности возникновения новых аварий. В Бердянской городском совете говорят, что на ремонт коллектора необходимо более 22 млн грн. Он введен в эксплуатацию в 2001-2002 годах.

В полиции возбудили уголовное дело по статье Служебная халатность, которая привела к масштабной аварии на коллекторе.

Теги:   Прорыв коллектора Запорожская область Бердянск

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Вчера, 23:39

article_img
Интер в третий раз не смог победить, Рома и Милан поделили очки. Результаты матчей чемпионата Италии
События

Вчера, 10:16

article_img
Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua
Футбол

Сегодня, 01:05

article_img
Реал приблизился к Атлетико и Барселоне. Результаты матчей чемпионата Испании

Выбор редакции

Футбол

Вчера, 07:05

article_img
Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты
Политика

Вчера, 08:13

article_img
Спич-баттл. Как лидеры президентской гонки дебатировали на Украинском завтраке в Давосе
Гаджеты

Вчера, 09:02

article_img
У кого четыре глаза. Обзор смартфона Samsung Galaxy A9

ТОП 3

События

Вчера, 15:44

article_img
Как прошла церемония интронизации Епифания: фото
14730
События

2 февраля, 09:22

article_img
Русский или украинский: известные украинцы рассказали, на каком языке говорят в быту
6849
События

Вчера, 03:39

article_img
Пропавший на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен боевиков - видео
4022