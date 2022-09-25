В Бердянске на псевдореферендуме разрешают голосовать без документов — заместитель председателя райсовета 25 сентября, 17:41 Так называемые члены «избирательной комиссии» во время псевдореферендума в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области оккупанты ходят по квартирам и разрешают местным голосовать на псевдореферендуме без документов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова.



«Они (оккупанты — ред.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два — вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать», — сказал он.



Видео дня

По словам замглавы райсовета, россиянам не мешает даже факт отсутствия документов.

«Люди говорят: „Ну у нас нет документов“. Или не хотят показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все», — рассказал он.



Дудукалов также отметил, что украинские силовики ожидают более точную информацию относительно лиц, которые помогали россиянам в организации псевдореферендума.



Читайте также: В Мариуполе за неявку на псевдореферендум оккупанты угрожают лишением работы и зарплаты

В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.