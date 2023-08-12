В оккупированном Бердянске и вблизи Мариуполя прогремели взрывы 12 августа, 13:20 Дым над Бердянском после того, как в городе прогремел взрыв (Фото:Бердянск Сегодня / Telegram)

В оккупированном Бердянске, а также в окрестностях Мариуполя днем в субботу, 12 августа, прогремели взрывы.



Местные проукраинские паблики Бердянска публикуют фото дыма над городом. Местные жители сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония.

Тем временем взрывы прогремели между пгт Ялта и Урзуф Мариупольского района. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, что там слышны взрывы и видны последствия пожара в небе в направлении Запорожской области.

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Как сообщалось в утренней сводке Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.