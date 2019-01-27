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Аномалия или закономерность

В Бердянске гражданин РФ стрелял из револьвера в больнице

27 января, 13:17
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Полицейские задержали гражданина Российской Федерации, который в помещении больницы в Бердянске совершил хулиганские действия и стрелял из револьвера.

Об этом сообщили в местной полиции.

Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В результате которого один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в работника медицинского учреждения.

Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения.

Потерпевшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители изъяли у злоумышленника револьвер под патрон Флобер и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Теги:   Бердянск Полиция Больница

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