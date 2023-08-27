В оккупированном Бердянске горит цех, куда россияне свозили военную технику

27 августа, 14:05
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В оккупированном Бердянске горит цех, куда российские войска свозили свою технику (Фото:Иван Федоров / Telegram)

В оккупированном Бердянске горит цех, куда российские войска свозили свою технику (Фото:Иван Федоров / Telegram)

В оккупированном Бердянске днем в воскресенье, 27 августа, вспыхнул крупный пожар. Предварительно, горит цех, куда российские оккупанты завозили свою военную технику.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

«По предварительной информации — [пожар] на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику», — написал Федоров в Telegram.

Видео дня

В соцсетях также появились фото и видео из города, на которых видно столб густого черного дыма.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1695751622888972657?s=46

2 дня назад советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что россияне активно перемещают технику с живой силой из Мариуполя в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Юг Украины Бердянск Пожежа Война России против Украины

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