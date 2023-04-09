Организовывала образовательный процесс по стандартам РФ. Директор школы из Мариуполя будут судить за государственную измену
В Бердянске директор школы сотрудничала с РФ (Фото:Нацполиция)
Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении директора общеобразовательной школы из Мариуполя, которая во временно оккупированном Бердянске работала на оккупантов. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и являлась директором общеобразовательной школы. После временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками.
Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ.
Следователи Нацполиции завершили досудебное расследование по уголовному производству. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В Мелитополе и Мелитопольском районе на сотрудничество с врагом согласилось 700 человек. Идут уголовные производства и будут вручаться подозрения.