Организовывала образовательный процесс по стандартам РФ. Директор школы из Мариуполя будут судить за государственную измену 9 апреля, 08:02 В Бердянске директор школы сотрудничала с РФ (Фото:Нацполиция)

Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении директора общеобразовательной школы из Мариуполя, которая во временно оккупированном Бердянске работала на оккупантов. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и являлась директором общеобразовательной школы. После временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками.

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Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ.

Следователи Нацполиции завершили досудебное расследование по уголовному производству. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Мелитополе и Мелитопольском районе на сотрудничество с врагом согласилось 700 человек. Идут уголовные производства и будут вручаться подозрения.