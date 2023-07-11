«Почти ничего не осталось». В Бердянске уничтожена гостиница, в которой проживало военное руководство оккупантов — советник мэра 11 июля, 13:18 В Бердянске уничтожен отель, в котором проживали оккупанты (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В ночь на вторник, 11 июля в Бердянске нанесен удар по гостинице, в которой проживало военное руководство россиян, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Наши партнеры из Бердянска сообщают, что по предварительной информации (требует дополнительной проверки) сегодня ночью было попадание по отелю Дюна, расположенному на территории Приазовкурорта», — написал он в Telegram.

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Андрющенко заявил, что, по словам местных, от отеля почти ничего не осталось. Сейчас на месте работают врачи, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территория оцеплена. Никого не пропускают.

«Известно, что некоторое время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО», — добавил он.

Советник мэра допустил, что скорее всего, именно здесь и в результате именно этого попадания, был ликвидирован генерал-лейтенант РФ Олег Цоков.