Возле Бердянской косы прогремели взрывы, поднимается столб дыма — соцсети 11 июля, 14:48 Над Азовским морем поднимается столб дыма (Фото:Бердянск сегодня/Телеграм)

В оккупированном россиянами Бердянске прогремели взрывы во вторник, 11 июля.

Около 14:30 Telegram-канал Бердянск сегодня сообщил, что в городе шумно и опубликовал фото. На нем видно, как над Азовским морем поднимается столб дыма. Как пишет ресурс, это Бердянская коса.

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«По предварительной информации попадание в тоже самое место или рядом, что и ночью. Скорые уже помчались», — говорится в Telegram-канале.

Фото: Бердянск сегодня/Telegram

Фото: Brd24 - Бердянск/Telegram

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в ночь на 11 июля, вероятно, нанесли удар по гостинице, в которой проживало военное руководство россиян. Он говорит, что в районе города был ликвидирован генерал-лейтенант РФ Олег Цоков.

