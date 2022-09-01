В сторону Бердянска движется колона техники РФ с военными — советник мэра Мариуполя 1 сентября, 20:28 17 грузовиков с военными выехало из Мангуша в направлении Бердянска (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В сторону временно оккупированного Бердянска из разрушенного россиянами Мариуполя выехала колонна российской техники.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, в 8:30 семь грузовиков, помеченных знаком оккупантов V въехали в Мариуполь из оккупированного Донецка. Затем колонна российской техники остановилась возле ТЦ Метро в Мариуполе и проехала в сторону Мангуша.

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Уже из Мангуша 17 грузовиков с военными выехали в направлении Бердянска, заявил советник мэра. Также в город, по его словам, зафиксирован приезд командно-штабной машины Р-149БМР или «Кушетка-Б».

Андрющенко связывает это с большой концентрацией «топ-мраZоты из России».

Ранее сообщалось, что российские оккупанты со среды, 31 августа, стягивают свою военную технику в сторону захваченного Мелитополя.

Также утром 31 августа в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.

Нардеп от Слуги народа Юрий Мысягин заявил, что ВСУ нанесли удар по этой колонне российских захватчиков, когда она шла через Олешки.

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