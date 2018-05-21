В Бердянске обокрали квартиру нардепа Пономарева: исчезли $200 тысяч и оружие

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Из квартиры Александра Пономарева вынесли $200 тысяч

Из квартиры Александра Пономарева вынесли $200 тысяч

В городе Бердянск Запорожской области неизвестные обокрали квартиру народного депутата Украины Александра Пономарева.

В областной полиции Укринформу сообщили, что в ночь на 17 мая злоумышленники взломали замок и проникли в квартиру, расположенную по проспекту Восточном.

"Ворам достались денежные средства и зарегистрированное оружие", - отметила пресс-секретарь Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

В полиции не указали имя нардепа, которому принадлежит квартира, и похищенную сумму. По данным источников Українських Новин, речь идет о квартире Александра Пономарева из депутатской группы Воля народа. Злоумышленники украли около $200 тысяч.

Напомним, что в одном из кафе на улице Ярославов Вал в Киеве карманники обокрали бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко Сергея Терехина.

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