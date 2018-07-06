06 июля 2018, пятница

В Бердянске мужчина бросил взрывное устройство в здание Национальной лотереи

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Мотивы злоумышленника не известны
Фото: полиция

Мотивы злоумышленника не известны

В пятницу, 6 июля, в Бердянске Запорожской области мужчина бросил взрывное устройство в отделение Национальной лотереи.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как отмечается, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

"Поступило сообщение о том, что в помещении Национальной лотереи по улице Труда в городе Бердянск произошел взрыв. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники группы реагирования, которые на выходе из заведения задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

При этом мотивы задержанного не уточняются.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - добавили в ведомстве.

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