Армия РФ ударила шахедом по пятиэтажке в Белозерском Донецкой области, среди пострадавших подросток

Последствия российской атаки на город Белозерское в Донецкой области 26 июня 2025 года (Фото: Донецкая областная прокуратура)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 26 июня, ударили дроном по пятиэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Оккупанты ударили по пятиэтажке шахедом (Герань-2), начался пожар. В собственных квартирах ранены трое гражданских, среди которых 86-летняя пенсионерка. Также ранения получили 15-летний парень и его мать.

Фото: Донецкая областная прокуратура

По данным прокуратуры, повреждены три многоэтажки и семь автомобилей.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за 25 июня в регионе погибли два человека — в Покровске и Новоявленке. Ранения получили 14 человек за сутки.

Ранее 26 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину 41 дроном, ПВО обезвредила 24 из них. Зафиксировано попадание в семи локациях.