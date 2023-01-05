В Луганской области оккупанты забирают у аграриев ангары, чтобы разместить там солдат — ОВА 5 января, 10:15 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

В Беловодске Луганской области «местные власти» вынуждают аграриев увольнять ангары, чтобы разместить там личный состав российских оккупантов.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация в Facebook.

«Произвол наблюдается в Беловодской общине. Там оккупационные власти вынуждают аграриев освобождать ангарные помещения, чтобы заселять туда русских солдат. Также на базе современной больницы, которой она была до 24 февраля прошлого года, теперь расположен военный госпиталь, заваленный ранеными оккупантами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что схожие процессы наблюдаются и в Луганске.

«Правда, там „вагнеровцев“ уже упаковывают в неврологическое отделение областной клинической больницы, где наемниками занято около 100 койко-мест. В других медицинских учреждениях города свободных мест практически не осталось», — сообщает ОВА.

В Северодонецке люди мерзнут при отсутствии теплоснабжения, но «власть» в пункт временного размещения пустила только 67 человек, хотя тот рассчитан якобы на 700 человек.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты усилили репрессии на территории захваченной Луганской области после точных ударов ВСУ по базам войск РФ и складам с боеприпасами.