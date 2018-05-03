В Белой Церкви произошел пожар на складах, есть пострадавшие

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Спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Киевской области
Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Киевской области

Вечером в четверг, 3 мая, в городе Белая Церковь Киевской области возник пожар в складском помещении, где хранятся резиновые изделия.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар локализован на площади 1000 кв.м. В настоящее время продолжается тушение огня.

На месте происшествия обнаружены два пострадавших, вероятно, работники предприятия.

По данным СМИ, пожар произошел на территории завода по производству автомобильных шин Росава, о ликвидации которого сегодня объявили акционеры.

Напомним, что 3 мая на территории Черниговского военного лесхоза произошел пожар на территории около 20 га.

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