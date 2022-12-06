Круглосуточные обстрелы. Россияне разрушили все дома в Белогоровке — Гайдай 6 декабря, 09:50 Разрушенный дом в Белогоровке, май 2022 года (Фото:Кадр видео Сергій Гайдай / Луганська ОДА via Telegram)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Радио НВ рассказал, что россияне полностью разрушили поселок Белогоровка круглосуточными обстрелами.

«Очень тяжелая ситуация. Белогоровки уже, как села нормального, которое мы можем себе представить, не существует. Разрушены все дома. Оно полностью стерто с лица земли. Постоянно происходят обстрелы населенного пункта и авиацией, и разнообразной артиллерией, находящейся на вооружении у РФ», — сказал Гайдай Радио НВ.

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По его словам, российские войска изо всех сил пытаются захватить Белогоровку, «чтобы там сделать определенные плацдармы и где-то продавливать дальше нашу линию обороны».

В то же время, глава Луганской ОВА подчеркнул, что пока оккупантам не удается захватить село, хотя украинским военным и трудно их сдерживать.

«На том направлении несколько десятков БТГ, тысячи зэков туда привезли, их постоянно отправляют в наступление: артиллерийский обстрел, отправляют 20−30 человек, артиллерийский обстрел, снова какое-то подразделение отправляют. И это происходит просто круглосуточно», — объяснил Гайдай.

В утренней сводке по состоянию на 5 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили очередную атаку на Белогоровку.

19 сентября Гайдай сообщал, что Белогоровка полностью освобождена. Видео из освобожденной Белогоровки появилось в конце октября, она стала первым населенным пунктом, освобожденным в Луганской области.