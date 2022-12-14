Оккупантам страшно. В Белгородской области роют окопы и строят «засечную черту» 14 декабря, 17:01 В Белгородской области строят «засечную черту» (Фото:Настоящий Гладков / Telegram)

В России в Белгородской области продолжается строительство противотанковых и противопехотных оборонительных сооружений.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор сообщил, что он вместе с представителями минобороны страны-агрессора «в рамках еженедельного объезда провели осмотр хода выполнения работ по строительству засечной белгородской черты».

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Гладков также опубликовал фотографии, по которым можно судить, что «засечная черта» представляет собой систему окопов полного профиля, противотанковые бетонные «пирамидки» и мотки колючей проволоки.

6 декабря Гладков заявил о создании отрядов территориальной обороны или самообороны.

4 декабря губернаторы Курской и Белгородской областей заявили, что ВСУ якобы обстреляли пограничные села.

Ранее в области начали строительство «засечной» черты. Редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко в эфире Радио НВ заявил, что у местных властей появился страх после успешного контрнаступления ВСУ на юге и востоке.