В Белгородской области военный взорвал гранату в расположении российских войск. РосСМИ пишут о погибших и раненых

15 января, 17:23
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Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В одном из хуторов Белгородской области военный взорвал гранату на территории воинской части. Из-за этого сдетонировали другие боеприпасы — трое мобилизованных погибли, как минимум десять получили ранения, пишут российские СМИ.

Как пишет Baza, взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. По предварительным данным, один из них взорвал гранату РГД-5, взяв ее в руки, «чтобы завоевать авторитет перед подчиненными».

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Из-за взрыва там сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — чтобы его погасить, пожарникам понадобилось около 4 часов.

Пропагандистские ресурсы РИА Новости и ТАСС утверждают, что среди местных жителей пострадавших нет, а среди мобилизованных количество пострадавших возросло до 15 человек. Официально информацию не подтверждали.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Белгородская область Мобилизированные Взрыв гранаты Гранаты

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