На границе с Украиной разбился российский военный самолет — видео

17 июня, 12:06
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Как утверждается, самолет мог зацепить опору ЛЭП (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Как утверждается, самолет мог зацепить опору ЛЭП (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В пятницу, 17 июня, в Белгородской области РФ разбился российский военный самолет.

Об этом сообщили в Telegram-канале Baza, обнародовав видео с места крушения.

Как сообщается, самолет упал в Корочанском районе.

В российских экстренных службах заявили, что самолет мог зацепить опору ЛЭП.

Видео дня

«По предварительным данным, речь о штурмовике Су-25. В настоящий момент место крушения оцеплено полицией», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/Z8bE1ZkcG4g
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Су-25 Белгородская область Российские самолеты Крушение Война России против Украины

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