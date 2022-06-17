На границе с Украиной разбился российский военный самолет — видео 17 июня, 12:06 Цей матеріал також доступний українською Как утверждается, самолет мог зацепить опору ЛЭП (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В пятницу, 17 июня, в Белгородской области РФ разбился российский военный самолет.

Об этом сообщили в Telegram-канале Baza, обнародовав видео с места крушения.

Как сообщается, самолет упал в Корочанском районе.

В российских экстренных службах заявили, что самолет мог зацепить опору ЛЭП.

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«По предварительным данным, речь о штурмовике Су-25. В настоящий момент место крушения оцеплено полицией», — говорится в сообщении.

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