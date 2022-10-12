В Беларуси заметили эшелон в направлении Луганска с танками и грузовиками — Беларускі Гаюн 12 октября, 17:24 Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Из Беларуси в направлении Луганска по железной дороге отправили 28 грузовиков Урал и восемь танков Т-72А, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Также уточняется, что в городе Старые дороги расположена 288-я база резерва автомобильной техники, где, скорее всего, и было снято с хранения не менее 28 грузовиков Урал, которые перевозили на эшелоне, замеченном 11 октября под Минском.

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На эшелоне также присутствовали по меньшей мере 8 танков Т-72А.

Ранее беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помогать России в войне против Украины.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий, отмечает Генштаб ВСУ.

