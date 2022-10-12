В Беларуси заметили эшелон в направлении Луганска с танками и грузовиками — Беларускі Гаюн

12 октября, 17:24
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Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Армия Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Из Беларуси в направлении Луганска по железной дороге отправили 28 грузовиков Урал и восемь танков Т-72А, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Также уточняется, что в городе Старые дороги расположена 288-я база резерва автомобильной техники, где, скорее всего, и было снято с хранения не менее 28 грузовиков Урал, которые перевозили на эшелоне, замеченном 11 октября под Минском.

Видео дня

На эшелоне также присутствовали по меньшей мере 8 танков Т-72А.

Ранее беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помогать России в войне против Украины.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий, отмечает Генштаб ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=bbbvjHT4LlA
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Луганск Российская агрессия Беларусь Военная агрессия Война России против Украины

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