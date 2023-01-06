В Беларусь прибыл еще один эшелон с российскими военными — Беларускі Гаюн 6 января, 20:54 Российские военные в Беларуси, октябрь 2022 года (Фото:Минобороны Беларуси)

В Беларусь на специальном поезде прибыл еще один эшелон, в котором могли находиться около 800 российских военных.

Об этом сообщает мониторинговая служба Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси.

По сведениям группы, сегодня ночью, 6 января, в 01:10 через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал специальный поезд, в составе которого находилось около 15 пассажирских вагонов с личным составом армии РФ.

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На данный момент станция назначения в Беларуси неизвестна. Предположительно, эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск.

Сообщается, что в вагонах могли быть примерно 800 человек.

Гаюн добавляет, нельзя исключать, что после остановки в Витебской области, эшелон мог продолжить движение, например, в Брестскую область, в район Барановичей, куда за последние сутки прибыли еще три эшелона военной техники из России.

6 января Россия перебросила в Беларусь еще не менее 50 единиц своей военной техники. Позже Минобороны Беларуси подтвердило прибытие российского эшелона в страну, но не назвало количество российских военных и техники в нем.

5 января стало известно о том, что Россия передала Беларуси новую партию бронетранспортеров БТР-82А. Это уже третий батальонный комплект этой техники в РБ.