Во время российской ракетной атаки в Беларуси взлетел самолет-разведчик А-50 — Беларускі Гаюн

26 января, 11:05
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Российский самолет-разведчик А-50 (иллюстративное фото) (Фото:Mil.ru)

Российский самолет-разведчик А-50 (иллюстративное фото) (Фото:Mil.ru)

Во время российской ракетной атаки утром 26 января в Беларуси взлетел самолет-разведчик A-50 и истребитель сопровождения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Беларускі Гаюн.

«09:50. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения. 10:05. Аэродром Мачулищи. Взлёт ДРЛО А-50У ВКС РФ», — говорится в сообщении.

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Утром 26 января Украина отражает новую ракетную атаку РФ.

В Киеве прогремели взрывы в Днепровском районе. Также в Голосеевском районе упала часть ракеты. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в этом районе есть информация об одном погибшем и двух раненых.

В Одесской области есть повреждения двух объектов критической энергетической инфраструктуры.

Также есть попадания вражеских ракет в Винницкой области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Украина-Беларусь ракетная атака А-50

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