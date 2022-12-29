Всего 17 километров до границы Украины. В Беларуси упала ракета от ЗРК С-300 — Беларускі Гаюн
Ракета в Брестской области (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)
В четверг, 29 декабря, в Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой информацию от местных жителей в соцсетях.
Как сообщили в группе, ракета упала в недалеко от поселка Горбаха. Оно находится примерно в 17 километрах от украинской границе.
В соцсетях местные утверждают, что сработала система ПВО. Однако в Гаюн не подчеркивают, что пока неизвестно, упала ли ракета сама или ее сбили.
Позже в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко сообщили, что на территорию Беларуси якобы упала украинская ракета. На данный момент рассматривается две версии: залет ракеты на территорию Беларуси, как это было с Польшей во время массированного российского обстрела; работа ПВО Беларуси.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия начала новый ракетный обстрел Украины.
По предварительным данным, во время масштабной российской атаки утром 29 декабря всего было выпущено применено 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины было уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты.