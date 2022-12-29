Всего 17 километров до границы Украины. В Беларуси упала ракета от ЗРК С-300 — Беларускі Гаюн 29 декабря, 13:22 Ракета в Брестской области (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

В четверг, 29 декабря, в Брестской области Беларуси упала ракета от ЗРК С-300.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой информацию от местных жителей в соцсетях.

Как сообщили в группе, ракета упала в недалеко от поселка Горбаха. Оно находится примерно в 17 километрах от украинской границе.

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В соцсетях местные утверждают, что сработала система ПВО. Однако в Гаюн не подчеркивают, что пока неизвестно, упала ли ракета сама или ее сбили.

Позже в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко сообщили, что на территорию Беларуси якобы упала украинская ракета. На данный момент рассматривается две версии: залет ракеты на территорию Беларуси, как это было с Польшей во время массированного российского обстрела; работа ПВО Беларуси.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия начала новый ракетный обстрел Украины.

По предварительным данным, во время масштабной российской атаки утром 29 декабря всего было выпущено применено 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины было уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты.

