Военный обозреватель, ведущий Василий Пехньо в эфире Radio NV рассказал, ввяжется ли Беларусь в войну на стороне Российской Федерации, или активность вблизи с границей — развитие дорог, налаживание артпозиций — это масштабная провокация, чтобы украинское военное командование, возможно, приняло решение о передислокации части войск.

Василий Пехньо военный обозреватель

По состоянию на сегодня, я больше склоняюсь ко второму варианту, что это элемент большой российской ИПСОшной работы.

Потому что ИПСО — это не только вбросить какую-то информацию в медийном пространстве, а так же и создавать, развивать инфраструктуру, ложную инфраструктуру для того, чтобы вводить в заблуждение противника.

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Этим занимаемся на самом деле и мы. В частности, когда делаются ложные позиции для того, чтобы заставить противника думать, что мы, например, на этом участке фронта будем проводить какие-то атакующие действия. Это проводят все армии, которые занимаются такими ИПСО.

Но в чем фишка?