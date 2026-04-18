«Россияне не пожалеют денег». На что нацелена военная активность в Беларуси вблизи границы с Украиной — Пехньо

18 апреля, 14:07
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227 общевойсковой полигон Беларуси в Минской области (Фото: Евгений Лопушко / Ваяр / t.me/modmilby)

227 общевойсковой полигон Беларуси в Минской области (Фото: Евгений Лопушко / Ваяр / t.me/modmilby)

Военный обозреватель, ведущий Василий Пехньо в эфире Radio NV рассказал, ввяжется ли Беларусь в войну на стороне Российской Федерации, или активность вблизи с границей — развитие дорог, налаживание артпозиций — это масштабная провокация, чтобы украинское военное командование, возможно, приняло решение о передислокации части войск.

Василий Пехньо

Василий Пехньо

военный обозреватель

По состоянию на сегодня, я больше склоняюсь ко второму варианту, что это элемент большой российской ИПСОшной работы.

Потому что ИПСО — это не только вбросить какую-то информацию в медийном пространстве, а так же и создавать, развивать инфраструктуру, ложную инфраструктуру для того, чтобы вводить в заблуждение противника.

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Этим занимаемся на самом деле и мы. В частности, когда делаются ложные позиции для того, чтобы заставить противника думать, что мы, например, на этом участке фронта будем проводить какие-то атакующие действия. Это проводят все армии, которые занимаются такими ИПСО.

Но в чем фишка?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Война России против Украины Беларусь Радио NV Украинско-белорусская граница Украина-Беларусь

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