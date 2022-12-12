В Беларуси российскую военную технику перебрасывают ближе к границе с Украиной — Беларускі Гаюн 12 декабря, 14:09 Беларусские военнослужащие (Фото:Минобороны Беларуси / Telegram)

В Беларуси начали перемещение российской военной техники в рамках так называемой региональной группировки войск. Технику перегоняют ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Мониторинговая группа отмечает, что в понедельник, 12 декабря, в Беларуси предупредили о движении колонн с военной техникой по дорогам страны.

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Первая колонна выдвинулась с района полигона Обуз-Лесновский (Барановичский район Брестская область). Она будет двигаться в сторону полигона Брестский (Брестский район Брестская область).

«Ближе к границе с Украиной перемещают 24 ед. военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику», — говорится в сообщении.

9 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в беларусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных, в военкоматах Гомельской области продолжают проверять данные военнообязанных. При этом признаков формирования наступательных группировок врага нет.

6 декабря Минобороны Беларуси заявило, что в вооруженных силах страны начались «плановые занятия по боевой готовности».

Позже глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что атаки Украины со стороны Беларуси пока не будет.