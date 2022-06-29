В Беларуси «рельсовым партизанам» грозит смертная казнь

29 июня, 19:13
Российская техника на станции Гомель, Беларусь. 3 апреля 2022 года (Фото:@zerkalo_io/t.me/belzhd_live)

Российская техника на станции Гомель, Беларусь. 3 апреля 2022 года (Фото:@zerkalo_io/t.me/belzhd_live)

Белорусских активистов, которые выводили из строя железнодорожные пути, по которым следовали поезда с российской военной техникой на войну с Украиной, обвиняют в терроризме. Им может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

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За действия по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области обвиняемым выдвинуто обвинение по четырем «тяжелым» статьям УК РБ — «участие в экстремистском формировании»; «акт терроризма, совершенный в составе организованной группы»; «преднамеренное приведение в негодность путей сообщения»; «измена государству».

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Уточняется, что катастрофы и человеческие жертвы в результате теракта на железной дороге удалось избежать. Следком Беларуси заявляет, что сейчас обвиняемые сотрудничают со следствием и делают все возможное для возмещения ущерба.

https://www.youtube.com/watch?v=w4JZ5Vf5it0

Пресса ранее сообщала имена фигурантов дела — Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов. Брат одного из них — Дмитрий Дикун — объяснил действия своего родственника тем, что тот пытался «хотя бы помочь Украине».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Партизаны Война России против Украины

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