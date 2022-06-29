В Беларуси «рельсовым партизанам» грозит смертная казнь 29 июня, 19:13 Российская техника на станции Гомель, Беларусь. 3 апреля 2022 года (Фото:@zerkalo_io/t.me/belzhd_live)

Белорусских активистов, которые выводили из строя железнодорожные пути, по которым следовали поезда с российской военной техникой на войну с Украиной, обвиняют в терроризме. Им может грозить смертная казнь.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

За действия по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области обвиняемым выдвинуто обвинение по четырем «тяжелым» статьям УК РБ — «участие в экстремистском формировании»; «акт терроризма, совершенный в составе организованной группы»; «преднамеренное приведение в негодность путей сообщения»; «измена государству».

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Уточняется, что катастрофы и человеческие жертвы в результате теракта на железной дороге удалось избежать. Следком Беларуси заявляет, что сейчас обвиняемые сотрудничают со следствием и делают все возможное для возмещения ущерба.

Пресса ранее сообщала имена фигурантов дела — Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов. Брат одного из них — Дмитрий Дикун — объяснил действия своего родственника тем, что тот пытался «хотя бы помочь Украине».

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