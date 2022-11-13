В Беларуси растет напряжение из-за российских военных. Они массово болеют, а местным жителям отказывают в лечении — Генштаб 13 ноября, 07:59 Мобилизированные в городе Тара в Омской области России, 26 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В Брестской области Беларуси значительно растет социальное напряжение. В частности, речь идет о районах, где размещают прибывающие подразделения вооруженных сил России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Там рассказали, что местные больницы перегружены работой с российскими военными, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в лечении гражданам Беларуси.

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Также в Генштабе сообщили, что во временно оккупированный Россией Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение мобилизованных россиян.

«Указанная категория военнослужащих противника после прибытия в город скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков», — говорится в сводке.

10 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Россия и Беларусь продолжают развертывание совместной группировки войск. По его словам, их могут задействовать на Волынском и Полесском направлениях.

На следующий день в Госпогранслужбе заявили, что ситуация на границе Украины и Белоруссии остается контролируемой, но украинские военные готовы к любому развитию событий.

15 октября в минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.



По данным СМИ, диктатор Александр Лукашенко решил приступить к скрытой мобилизации в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, предлагающий ограничить выезд из страны для граждан.



Лукашенко отрицает, что в Беларуси проводится скрытая мобилизация. Также, по его словам, он не готовится к войне.