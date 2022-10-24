В Беларуси проходят проверки потенциальных призывников — Генштаб

24 октября, 08:04
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В Беларуси проверяют мобилизационные ресурсы, сообщил Генштаб (Фото:БЕЛТА)

В Беларуси проверяют мобилизационные ресурсы, сообщил Генштаб (Фото:БЕЛТА)

По данным украинского Генштаба, в октябре на территории республики Беларусь продолжаются меры проверки мобилизационных ресурсов.

В опубликованной в Facebook сводке по состоянию на понедельник, 24 октября, говорится, что при местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках.

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Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

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10 октября беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

В украинском Генштабе сообщали, что угроза возобновления наступления РФ с территории Беларуси на Украину растет. Так украинскую сторону хотят вынудить оттянуть силы для охраны северной границы.

https://www.youtube.com/watch?v=JTQl6l5NunE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Беларусь Генштаб Война России против Украины

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