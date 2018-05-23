В Беларуси приговорили к 8 годам тюрьмы украинского журналиста Шаройко

Верховный суд Беларуси вынес приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко. Его приговорили к "более восьми годам лишения свободы".

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает Tyt.by.

Суд над Шаройко начался в феврале. При этом в Верховном суде Беларуси пока не комментируют приговор украинцу.

Шаройко на днях навестил украинский консул, также с ним виделась жена. По словам посла, Шаройко не жаловался на условия содержания.

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Напомним, 17 ноября минувшего года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняют в "создании в республике агентурной сети".

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержания украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

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