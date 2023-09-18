В Беларуси осталось менее тысячи боевиков ЧВК Вагнер — ЦНС

18 сентября, 20:22
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ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

На территории Беларуси остается менее тысячи боевиков террористического организации ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на местных партизан.

«По информации от местного подполья, в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев», — говорится в сообщении.

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По данным центра, 200 вагнеровцев из этого числа остаются инструкторами в спецподразделениях министерства внутренних дел и министерства обороны Беларуси.

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«Остальные остатки это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ», — добавили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что в РФ создана новая частная военная компания с целью привлечь туда боевиков ЧВК Вагнера.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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