В Беларуси осталось менее тысячи боевиков ЧВК Вагнер — ЦНС 18 сентября, 20:22 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

На территории Беларуси остается менее тысячи боевиков террористического организации ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления со ссылкой на местных партизан.

«По информации от местного подполья, в Беларуси осталось менее 1000 вагнеровцев», — говорится в сообщении.

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По данным центра, 200 вагнеровцев из этого числа остаются инструкторами в спецподразделениях министерства внутренних дел и министерства обороны Беларуси.

«Остальные остатки это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ», — добавили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что в РФ создана новая частная военная компания с целью привлечь туда боевиков ЧВК Вагнера.