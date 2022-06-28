Вечерняя сводка. В Беларуси объявлены военные сборы у границы, могут быть провокации — Генштаб 28 июня, 19:02 Александр Лукашенко на военном полигоне в Беларуси (Фото:president.gov.by)

Беларусь запланировала военные сборы у границы с Украиной с сегодняшнего дня, в ходе проведения которых Генштаб ВСУ не исключает провокаций со стороны армии Беларуси.

Об этом сообщает Генштаба ВСУ в вечерней сводке за 28 июня.

«В период с 28 июня по 16 июля текущего года в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными», — сказано в сообщении.

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Генштаб не исключает проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах. Также не исключено ведение разведки для уточнения позиций и характера деятельности ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.

На Северском направлении для сковывания действий ВСУ противник удерживает до трех БТГр в приграничных районах Брянской и Курской областей, ведет артобстрелы.

На Харьковском направлении ВСУ отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах Дементиевки, Довгаловка и Залимана.

На Славянском направлении ВСУ остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка, россияне отошли.

На Лисичанском направлении оккупанты не прекращают попыток взять под контроль автодорогу Бахмут — Лисичанск. Войска РФ вели наступление в направлении населенного пункта Спорное, успеха не имели и отошли.

На других направлениях оккупанты активных боевых действий не вели, продолжали обстрелы артиллерией и авиацией.

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