В Беларуси находятся не более тысячи российских военных — ГПСУ 7 июня, 18:39 Российские оккупанты (Фото:Wikimedia)

В Беларуси значительно уменьшилось число российских военных, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Во время брифинга Демченко сообщил, что создания наступательной группировки в Беларуси не происходит. По его словам, количество российских военных, находящихся на территории Беларуси и вовлеченных преимущественно в процесс подготовки на полигонах, значительно уменьшилось.

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«По нашим данным их количество там сейчас составляет не более 1000, и это значительно меньше, чем было раньше», — сказал он.

Демченко напомнил, что ранее в Беларуси их количество колебалось на уровне 10−11 тысяч военнослужащих, в дальнейшем уменьшилось до 2,5 тысяч, а теперь — до одной тысячи.

Он добавил, что нельзя исключать в дальнейшем прибытие других подразделений России, которые также будут проходить подготовку на белорусских полигонах.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что задержала белорусского агента, который собирал информацию об обороне северных границ.