В Беларуси могут помиловать украинского журналиста Шаройко, приговоренного к 8 годам тюрьмы

В комиссию по помилованию при президенте Беларуси Александре Лукашенко передали документы по делу украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвинили в шпионаже и посадили на восемь лет.

Об этом сообщил глава Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, пишет Радио Свобода.

"Теперь документы на Шаройко переданы в комиссию по помилованию при президенте. В зависимости от ее решения будут развиваться дальнейшие события", - сказал глава белорусских спецслужб.

Сроков принятия решения он не назвал.

Вакульчик также пояснил, что Беларусь не может обменять украинского журналиста на белоруса Юрия Политику, которого в Украине судят за шпионаж, потому что не считают его шпионом.

Напомним, Шаройко был задержан в Минске 17 ноября 2017 года. Журналиста обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняли в "создании в республике агентурной сети".

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержания украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.