В Беларуси сейчас находится менее 10 тысяч российских военных — ГПСУ

30 января, 16:29
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Тех, кто уже прошел обучение в Беларуси, готовят к отправке в зону боевых действий (Фото:belvpo.com)

Тех, кто уже прошел обучение в Беларуси, готовят к отправке в зону боевых действий (Фото:belvpo.com)

На сегодняшний день на территории Беларуси находится лишь около 9 тысяч российских военнослужащих.

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Об этом в понедельник, 30 января, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, ранее на полигонах в Беларуси солдат ВС РФ было больше, однако тех из российских мобилизованных, которые уже прошли подготовку, вернули назад в РФ, чтобы в дальнейшем перебросить на те направления, где сейчас ведутся боевые действия.

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«Рядом с нашей границей мы не отмечаем перемещение ни военной техники, ни личного состава этих подразделений (РФ и Беларуси). Они в основном находятся на военных полигонах, которые предоставила Беларусь. В целом на территории Беларуси может находиться около 9000 военнослужащих РФ», — рассказал представитель ГПСУ в эфире общенационального телемарафона.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Госпогранслужба Украины Российские военные Война России против Украины

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