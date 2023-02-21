Из Минска к границе с Литвой отправились четыре колонны с военной техникой — Беларускі Гаюн
Колонны военной техники отправились из Минска к границе с Литвой (Фото:Минобороны Беларуси)
Четыре колонны с военной техникой Беларуси ночью отправились из Минска в сторону границы с Литвой, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.
Отмечается, что минобороны Беларуси заявило, что в рамках проверки боеготовности ВС РБ, одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район.
Ведомство не называет конкретную часть, однако по информации группы, речь идет о 358 отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, которая дислоцируется в микрорайоне Уручье, Минск.
Общее количество техники, которое выдвинулось к границе с Литвой, составляет около 74 единиц, среди них:
- БМП — 35 единиц
- Урал (КУНГ и тентованные) — 21 единица
- УАЗ — 2−3 ед.
- КамАЗ — 8 ед.
- Бензовоз — 2 ед.
- Кран и грузовой манипулятор
«Колонны прошли МКАД и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны», — говорится в сообщении.