В Беларусь прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию — Беларускі Гаюн 8 июля, 23:15 Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

В Беларусь прибыли российские пилоты и начались тренировки по десантированию. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По их данным, усиление авиатренировок произошло сразу на пяти аэродромах, в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске. Также они фиксируют случаи тренировок и вне специально отведенных мест.

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В Барановичи утром 7 июля, по их данным, прибыли около 20 пилотов из РФ на обычном поезде Москва-Брест. Там они тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты.

«Начиная с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ. Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма», — отмечает Беларускі Гаюн про Барановичи.

Также группа обращает внимание на частую высадку десанта в Мачулищах и возобновление тренировочных полетов в Лунинце и Лиде.

«В последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полеты самолета Л-39, на котором обычно тренируют новичков. Говоря о Бобруйске, то там с 6 июля дважды прошли тренировки по высадке десанта над аэродромом», — говорится в сообщении.

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

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