В Беларусь прибыли пилоты из РФ и начались тренировки по десантированию — Беларускі Гаюн

8 июля, 23:15
Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Работа украинской ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

В Беларусь прибыли российские пилоты и начались тренировки по десантированию. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По их данным, усиление авиатренировок произошло сразу на пяти аэродромах, в Барановичах, Мачулищах, Лиде, Лунинце и Бобруйске. Также они фиксируют случаи тренировок и вне специально отведенных мест.

Видео дня

В Барановичи утром 7 июля, по их данным, прибыли около 20 пилотов из РФ на обычном поезде Москва-Брест. Там они тренируют взлеты с боевым оснащением, резкий старт и быстрый набор высоты.

«Начиная с 16 июня на аэродром периодически происходит тренировочная высадка десанта с вертолета Ми-8 ВВС РБ. Обычно такие тренировки проходят пару раз в год, но за три недели уже превышена их годовая норма», — отмечает Беларускі Гаюн про Барановичи.

Также группа обращает внимание на частую высадку десанта в Мачулищах и возобновление тренировочных полетов в Лунинце и Лиде.

«В последнем городе замечены крайне низкие, прямо над крышами домов, полеты самолета Л-39, на котором обычно тренируют новичков. Говоря о Бобруйске, то там с 6 июля дважды прошли тренировки по высадке десанта над аэродромом», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Аэродром Зябровка (Фото:Konrad Muzyka / Twitter) Танки, С-400 и БМП. Аналитики показали спутниковый снимок аэродрома Зябровка, который Беларусь отдала России

По данным Главного управления разведки, Россия снова усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в частности — военной авиации. Также у Украины есть данные о возможных провокациях со стороны Беларуси, заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов 22 июня заявил, что угрозы нападения со стороны Беларуси на данном этапе нет. Зеленский говорил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, с которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной войны против Украины аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику.

https://www.youtube.com/embed/0hSbgjcfcQg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Пилоты Десант

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

8 июля, 17:10
Мнения
Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:НВ)
Грустно и точка /
Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско
8 июля, 12:26
Компании / Рынки
Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)
«Это задача для каждого» /
Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом
8 июля, 12:00
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X