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В Беларусь из оккупированного Крыма экспортируют соду и вино - СМИ

Сегодня, 14:52
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Euroradio.FM

Крымская сторона подтвердила изданию, что сотрудничает с Беларусью, но конкретную фирму не назвала

Пищевую соду от Крымского содового завода и вино Массандра крымского производства можно купить в магазинах Беларуси, сообщает белорусское Еврорадио.

Отмечается, что на пачке соды нет данных, кто поставляет товар в Беларусь. Крымская сторона подтвердила изданию, что сотрудничает с Беларусью, но конкретную фирму не назвала.

"Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь, поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идёт ещё с советских времён. Я не могу назвать наших партнёров, так как это коммерческая тайна. Но вы можете это определить по своим стекольщикам", — рассказала специалист по внешним экономическим связям Крымского содового завода Венера Заварзина.

Кроме того, журналисты узнали о сотрудничестве с Крымом белорусского стеклозавода Нёман.

"Мы работаем с Крымом, — рассказала заместитель директора по реализации стеклозавода Нёман Диана Тарашкевич. — Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию".

Пищевая сода производства Крымского содового завода появилась на полках торговых сетей "Евроопт" и Bigzz.

Как узнали журналисты, поставщиком пищевой соды в крупные гипермаркеты страны оказалась СМТБ ГРУПП. Об организации известно не много: зарегистрирована в налоговой инспекции в июле 2016 года.

В Государственном таможенном комитете Беларуси, куда обратилось издание, за отведённые законом 15 дней не ответили, какие торговые отношения у страны с непризнанной территорией. Таможенники запросили дополнительное время на подготовку официального ответа.

Теги:   Крым Беларусь

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