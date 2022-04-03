В Николаевской области 78-летний мужчина поджег российский Град 3 апреля, 12:03 Цей матеріал також доступний українською Установка Град (иллюстративное фото) (Фото:unicorn1313_/Twitter)

78-летний житель города Баштанка Николаевской области поджег установку Град войск РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил территориальной обороны ВС Украины.

В Баштанке завязался бой с российскими оккупантами. Мужчина по имени Василий пришел к блокпосту и взял коктейль Молотова. Затем бросил его в Град, установка вспыхнула, говорится в сообщении.

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«Дедушка хотел записаться в ряды территориальной обороны, но его не взяли из-за преклонного возраста», — говорится в сообщении.



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