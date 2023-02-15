В Одесской области в руках 15-летней девушки взорвался неизвестный предмет
Город Балта (Фото:oblrada.od.gov.ua)
В городе Балта Одесской области с осколочными ранениями госпитализировали 15-летнюю девушку. Предварительно, в руках пострадавшей взорвался неизвестный предмет, который она нашла в собственном доме.
Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.
Правоохранители отметили, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и районного управления полиции.
Правовую квалификацию полицейские смогут предоставить после установления всех обстоятельств.